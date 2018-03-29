Губерниев — Бабикову: рейтинг важнее майонеза, ты хотел сказать?

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил российскому биатлонисту Антону Бабикову , который после индивидуальной гонки на чемпионате России в Ханты-Мансийске написал на своей странице в сети «Инстаграм»: «Кто-то показал своё лицо в очередной раз, рейтинги важнее профессионализма».

«Рейтинги важнее майонеза, ты хотел сказать?», — написал Губерниев в комментариях к записи Бабикова.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Тюмени Бабиков раскритиковал качество еды, отметив, что все салаты заправляют майонезом. Губерниев во время репортажа об индивидуальной гонке несколько раз упомянул жалобы Антона.