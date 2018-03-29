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Губерниев — Бабикову: рейтинг важнее майонеза, ты хотел сказать?
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Губерниев — Бабикову: рейтинг важнее майонеза, ты хотел сказать? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил российскому биатлонисту Антону Бабикову, который после индивидуальной гонки на чемпионате России в Ханты-Мансийске написал на своей странице в сети «Инстаграм»: «Кто-то показал своё лицо в очередной раз, рейтинги важнее профессионализма».
«Рейтинги важнее майонеза, ты хотел сказать?», — написал Губерниев в комментариях к записи Бабикова.
Напомним, что на этапе Кубка мира в Тюмени Бабиков раскритиковал качество еды, отметив, что все салаты заправляют майонезом. Губерниев во время репортажа об индивидуальной гонке несколько раз упомянул жалобы Антона.
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