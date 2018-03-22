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Российский биатлонист занял 43-е место на Кубке мира и расплакался
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Российский биатлонист занял 43-е место на Кубке мира и расплакался 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление на этапе Кубка мира в Тюмени. Его слова приводит Матч ТВ.
Во время интервью россиянин расплакался. «У меня папа и два брата ночью приехали сюда из Уфы, остановились в хостеле в городе. А я бегу так плохо… Я понимаю, что все равно счастлив, что я здесь бегу, борюсь, что семья все равно приезжает сюда. Для них это праздник, они очень рады за меня, несмотря на то, что я в такой форме нахожусь», — рассказал Бабиков.
Биатлонист выразил желание попасть в масс-старт. «Думаю, не побегу пасьют — нет сил бороться, нет сил совершенно. Если попаду в масс-старт — возможно, стартану. Не попаду — будем дальше работать», — отметил спортсмен.
Россиянин занял 43-е место в спринте. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Вторым стал другой француз Симон Дестье, на третьем месте расположился швед Фредрик Линдстрем. Лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший шестое место. Антон Шипулин замкнул первую десятку.
Этап в Тюмени продлится до 25 марта.
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