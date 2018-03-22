Малиновский: это была самая шумная гонка за всю мою карьеру

Российский биатлонист Игорь Малиновский оценил выступление в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Спортсмен занял 61-е место.

«Ощущения очень тяжёлые, я сильно устал. С первых метров гонка давалась тяжело. Организм не привык в 7 вечера стартовать и погодные условия сказались. Для того, чтобы оправдывать надежды болельщиков надо много работать. Я знаю свои минусы. Сложно загадывать, когда я смогу стать чемпионом мира. Надеялся, что в последней стартовой группе будет глянец, но он был только на спусках.