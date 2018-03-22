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Малиновский: это была самая шумная гонка за всю мою карьеру
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Малиновский: это была самая шумная гонка за всю мою карьеру 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российский биатлонист Игорь Малиновский оценил выступление в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Спортсмен занял 61-е место.
«Ощущения очень тяжёлые, я сильно устал. С первых метров гонка давалась тяжело. Организм не привык в 7 вечера стартовать и погодные условия сказались. Для того, чтобы оправдывать надежды болельщиков надо много работать. Я знаю свои минусы. Сложно загадывать, когда я смогу стать чемпионом мира. Надеялся, что в последней стартовой группе будет глянец, но он был только на спусках.
Это была самая шумная гонка за всю мою карьеру. Что-то подобное было на летнем чемпионате мира в Чайковском, но это только добавляет эмоций. На разминке можно чуть-чуть испугаться, а в гонке этого не чувствуешь», — передаёт слова Малиновского корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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