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М. Фуркад упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Шипулин — 3-й
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М. Фуркад упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Шипулин — 3-й 

Чемпионат.com 2 часа назад
Биатлонист из Франции Мартен Фуркад продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира.
Спортсмен одержал победу в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка планеты, который проходит в Тюмени. В активе Фуркада 1056 очков, на второй позиции расположился Йоханнес Бё (974), на третьей строчке находится россиянин Антон Шипулин (658 очков). Четвёртым идёт немецкий биатлонист Арнд Пайффер (624), первую пятёрку замыкает словенец Яков Фак (572).
Кубок мира. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 1056
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 974  3. Антон Шипулин (Россия) — 658  4. Арнд Пайффер (Германия) — 624  5. Яков Фак (Словения) — 572.
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