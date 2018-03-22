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Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Хольменколлене, Россия — 3-я

Линдстрём: трасса была подготовлена отлично, и лыжи просто несли меня

М. Фуркад побил рекорд Бьорндалена, выиграв Кубок мира в седьмой раз