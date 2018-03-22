Антон Шипулин: Сегодня реализовать себя на трассе не удалось

— Всегда надеешься на лучшее. Я думал, что немного исправил ситуацию. Вчера показалось, что было легче. Но сегодня реализовать себя на трассе не удалось. Стрельба спасает пока, но это меня особо не радует. С такой стрельбой надо быть в тройке-пятерке.

Приятно приезжать на родину, находиться в том месте, где я родился. Здорово, что Кубок мира заканчивается именно в Тюмени. Команда сегодня выступила стабильно, но хотелось бы стабильность приподнять в топ-3, в топ-5, — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня Антон Шипулин показал десятый результат в спринте.