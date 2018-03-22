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Антон Шипулин: Сегодня реализовать себя на трассе не удалось
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Антон Шипулин: Сегодня реализовать себя на трассе не удалось 

Советский спорт 2 часа назад
— Всегда надеешься на лучшее. Я думал, что немного исправил ситуацию. Вчера показалось, что было легче. Но сегодня реализовать себя на трассе не удалось. Стрельба спасает пока, но это меня особо не радует. С такой стрельбой надо быть в тройке-пятерке.
Приятно приезжать на родину, находиться в том месте, где я родился. Здорово, что Кубок мира заканчивается именно в Тюмени. Команда сегодня выступила стабильно, но хотелось бы стабильность приподнять в топ-3, в топ-5, — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня Антон Шипулин показал десятый результат в спринте.
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