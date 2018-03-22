Бабиков: думаю, пропущу гонку преследования — совершенно нет сил бороться

Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. «Честно говоря, думаю, пропущу гонку преследования — совершенно нет сил бороться. Если попаду в масс-старт, то, возможно, пробегу», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Он отметил, что его семья — отец и два старших брата — приехали из Уфы в Тюмень, чтобы его поддержать.

«А я пробежал так плохо… Я очень счастлив, что выступаю здесь, борюсь. Для них это настоящий праздник, несмотря на то, что я сейчас в такой форме», — добавил биатлонист.

По итогам спринта Бабиков занял 43-е место.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринте.