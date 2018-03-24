Пащенко: гонка преследования сложилась для меня гораздо лучше, чем спринт

Россиянин Пётр Пащенко , ставший 29-м в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, прокомментировал своё выступление.

«Сегодня удалось продвинуться вперёд. Не совсем доволен первыми двумя рубежами. Старался работать на качество и перестраховывался, проводил достаточно много времени на рубежах. Сегодня гонка гораздо лучше, чем в первый день. Сегодня работалось значительно легче, даже при том, что я перестраховывался. Я боялся, что может произойти такая же ситуация как на спринте. Не могу сказать, что полностью выложился на дистанции, остался определенный запас. Скольжение сегодня было хорошее», — сказал Пащенко.

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