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Пащенко: гонка преследования сложилась для меня гораздо лучше, чем спринт
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Пащенко: гонка преследования сложилась для меня гораздо лучше, чем спринт 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Пётр Пащенко, ставший 29-м в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, прокомментировал своё выступление.
«Сегодня удалось продвинуться вперёд. Не совсем доволен первыми двумя рубежами. Старался работать на качество и перестраховывался, проводил достаточно много времени на рубежах. Сегодня гонка гораздо лучше, чем в первый день. Сегодня работалось значительно легче, даже при том, что я перестраховывался. Я боялся, что может произойти такая же ситуация как на спринте. Не могу сказать, что полностью выложился на дистанции, остался определенный запас. Скольжение сегодня было хорошее», — сказал Пащенко.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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 Ещё 2 источника 
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