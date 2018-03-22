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Пащенко: на последнем круге состояние было просто ужасное
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Пащенко: на последнем круге состояние было просто ужасное 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Пётр Пащенко, ставший 45-м в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, объяснил западение скорости на последнем сезоне.
«У меня в этом сезоне было много стартов, поэтому мы с тренером решили взять паузу после этапа Кубка IBU, чтобы саккумулировать силы на оставшиеся гонки сезона, включая чемпионат России. В итоге я хорошо чувствовал себя на первом круге, шёл в своём темпе, но на последнем отрезке состояние было просто ужасное. Я связываю это с перерывом. Думаю, в гонке преследования всё уже будет хорошо, стабильно», — сказал Пащенко в эфире телеканала «Матч ТВ».
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