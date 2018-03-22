Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени

Шипулин прокомментировал выступление на этапе Кубка мира в Тюмени

"В конце сезона появляется стабильность в стрельбе. Это радует, но ход и те скорости, которые я показываю, мне ничуть не нравятся. Конечно, сейчас тяжело что-то исправить. Мне остается добегать две гонки. Я постараюсь пробежать их хорошо", — сказал спортсмен. Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое десятое место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени . Его слова приовдит "Чемпионат.com"

"Стрелять собираюсь чисто, чтобы не так печально было на трассе. Легкости у меня нет, но терпеть я могу, однако не так сильно, как хочется. Выхода у меня нет, надо бороться до конца", — заявил биатлонист. Шипулин также добавил, что будет бороться до конца.

Ранее сообщалось, что француз Мартен Фуркад одержал победу в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.