Биатлонист Мартен Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования

ТЮМЕНЬ, 24 марта. / ТАСС /. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования. По итогам семи гонок он набрал 396 очков, опередив ближайшего преследователя норвежца Йоханесса Бё на 32 очка.

В текущем сезоне Кубка мира француз был на подиуме во всех гонках преследования — становился победителем на этапах в Эстерсунде (Швеция), Оберхофе (Германия), Холменколлене (Норвегия) и Тюмени (Россия), был вторым в Анси (Франция) и Антхольце (Италия), а также занял третье место на этапе в Хохфильцене (Австрия).

На заключительном этапе Кубка мира в Тюмени француз выиграл золото, преодолев дистанцию за 32 минуты 9,7 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (отставание 47,9 секунды; 1 промах), бронза у итальянца Лукаса Хофера (+1.08,4; 0). Этап Кубка мира в Тюмени завершится 25 марта.

Ранее 29-летний Фуркад завоевал малые Хрустальные глобусы в индивидуальных и спринтерских гонках, а также досрочно в седьмой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира, что является абсолютным рекордом.

Этап Кубка мира в Тюмени завершится 25 марта.