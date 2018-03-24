Ещё
Биатлонист Мартен Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонист Мартен Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования. По итогам семи гонок он набрал 396 очков, опередив ближайшего преследователя норвежца Йоханесса Бё на 32 очка.
В текущем сезоне Кубка мира француз был на подиуме во всех гонках преследования — становился победителем на этапах в Эстерсунде (Швеция), Оберхофе (Германия), Холменколлене (Норвегия) и Тюмени (Россия), был вторым в Анси (Франция) и Антхольце (Италия), а также занял третье место на этапе в Хохфильцене (Австрия).
На заключительном этапе Кубка мира в Тюмени француз выиграл золото, преодолев дистанцию за 32 минуты 9,7 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (отставание 47,9 секунды; 1 промах), бронза у итальянца Лукаса Хофера (+1.08,4; 0). Этап Кубка мира в Тюмени завершится 25 марта.
Ранее 29-летний Фуркад завоевал малые Хрустальные глобусы в индивидуальных и спринтерских гонках, а также досрочно в седьмой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира, что является абсолютным рекордом.
Этап Кубка мира в Тюмени завершится 25 марта.
ТАСС: последние новости
Домрачева победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени Биатлонисты Кайшева и Малышко выступят в смешанной эстафете на этапе КМ в Финляндии Кравцов заявил, что покинет пост президента Союза биатлонистов России
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл8
Российские футболисты отметили поражение в баре56
Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане5
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение