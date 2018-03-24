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Кузьмина выиграла Малый Хрустальный глобус в пасьюте
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Кузьмина выиграла Малый Хрустальный глобус в пасьюте 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Обладательницей Кубка мира в зачёте гонок преследования стала Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии. По итогам семи гонок сезона-2017/18 Кузьмина набрала 301 очко. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, выигравшая пасьют на финальном этапе Кубка мира в Тюмени, уступила представительнице Словакии 21 очко. Третье место заняла немецкая спортсменка Лаура Дальмайер, в активе которой 271 очко.
Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла десятое место, набрав 158 очков.
Подробнее с итоговым зачётом Кубка мира в пасьюте можно ознакомиться на «Чемпионате».
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