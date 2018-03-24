Сестра Шипулина выиграла Малый Хрустальный глобус в пасьюте

Ранее сообщалось, что Кузьмина заняла шестое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени.

Лучшей среди россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла десятую строчку в зачете, набрав 158 очков.

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