Сестра Шипулина выиграла Малый Хрустальный глобус в пасьюте 

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заняла первое место в зачете гонок преследования в текущем сезоне Кубка мира, сообщает ТАСС.
Кузьмина набрала 263 балла.
Второй стала итальянская спортсменка Доротея Вирер, в активе которой 239 очков. Тройку лидеров замкнула немка Лаура Дальмайер — 223 балла.
Лучшей среди россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла десятую строчку в зачете, набрав 158 очков.
Ранее сообщалось, что Кузьмина заняла шестое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени.