Ещё
Сестра Шипулина выиграла Малый Хрустальный глобус в пасьюте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сестра Шипулина выиграла Малый Хрустальный глобус в пасьюте 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заняла первое место в зачете гонок преследования в текущем сезоне Кубка мира, сообщает ТАСС.
Кузьмина набрала 263 балла.
Второй стала итальянская спортсменка Доротея Вирер, в активе которой 239 очков. Тройку лидеров замкнула немка Лаура Дальмайер — 223 балла.
Лучшей среди россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла десятую строчку в зачете, набрав 158 очков.
Ранее сообщалось, что Кузьмина заняла шестое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени.
Газета.Ru: последние новости
Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени Тюмень намерена принять чемпионат мира по биатлону 2021 года Цветков победил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста1
Россия взяла золото на этапе Кубка мира4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас29
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой113
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение