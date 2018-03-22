Дестьё: я отдал все силы ради этого подиума, рад стоять на пьедестале с Мартеном 

Француз Симон Дестьё, ставший вторым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, поделился впечатлениями от попадания на пьедестал.
«Сегодня прекрасный день. Сезон долгий, но только в конце его я смог взойти на подиум. Рад находиться с Мартеном на пьедестале. Моя стрельба не была так хороша в начале сезона, как сейчас. Я хорошо прошёл финишный круг и отдал все силы ради этого подиума. Сегодня у нас хорошо работали лыжи у всей команды, за что хочу поблагодарить всех наших сервисёров», — передаёт слова Дестьё корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.