Фуркад не уверен, что ему хватит мотивации продолжать карьеру до Олимпиады-2022

ТЮМЕНЬ, 22 марта. / ТАСС /. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не уверен, что ему хватит мотивации продолжать карьеру до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

Фуркад завоевал два золота на Играх-2014 в Сочи и три — на Олимпиаде в Пхёнчхане, которая прошла в прошлом месяце.

"Сейчас я скажу «нет», отвечая на вопрос, хватит ли мне мотивации еще на один олимпийский цикл. Я не могу сейчас думать об Олимпиаде в Пекине, для меня это слишком далеко. Пока я чувствую, что у меня есть мотивация на следующие два сезона, а уже после буду думать о следующих двух. Я не уверен, что смогу сохранить тот же уровень мотивации на все четыре года", — сказал Фуркад.

"Через два года я буду серьезно обсуждать этот вопрос с моей семьей, с самим собой. Пока я не закрываю дверь и не говорю, что меня не будет в Пекине, но сейчас сложно об этом говорить", — отметил 29-летний спортсмен.