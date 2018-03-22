Мартен Фуркад: «Не уверен, что сохраню мотивацию до Олимпиады-2022»

Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад сомневается, что сможет сохранить мотивацию до Олимпиады-2022. Пятикратный олимпийский чемпион сегодня выиграл спринт на этапе Кубка мира в Тюмени и сохранил лидерство в общем зачете.

— Сейчас я скажу «нет», отвечая на вопрос, хватит ли мне мотивации еще на один олимпийский цикл, — цитирует ТАСС Фуркада. — Я не могу сейчас думать об Олимпиаде в Пекине, для меня это слишком далеко. Пока я чувствую, что у меня есть мотивация на следующие два сезона, а уже после буду думать о следующих двух. Я не уверен, что смогу сохранить тот же уровень мотивации на все четыре года.

Через два года я буду серьезно обсуждать этот вопрос с моей семьей, с самим собой. Пока я не закрываю дверь и не говорю, что меня не будет в Пекине, но сейчас сложно об этом говорить.