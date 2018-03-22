Фуркад не думает об участии на Олимпиаде-2022

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что ему не хватит мотивации для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас я скажу «нет», отвечая на вопрос, хватит ли мне мотивации еще на один олимпийский цикл. Я не могу сейчас думать об Олимпиаде в Пекине, для меня это слишком далеко.

Пока я чувствую, что у меня есть мотивация на следующие два сезона, а уже после буду думать о следующих двух. Я не уверен, что смогу сохранить тот же уровень мотивации на все четыре года", — сказал Фуркад.

Спортсмен добавил, что не уверен в отказе от участия на Олимпиаде, но тщательно задумается над этим вопросом.

"Через два года я буду серьезно обсуждать этот вопрос с моей семьей, с самим собой. Пока я не закрываю дверь и не говорю, что меня не будет в Пекине, но сейчас сложно об этом говорить", — отметил биатлонист.

Ранее сообщалось, что Фуркад одержал победу в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.