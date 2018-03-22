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Фуркад не думает об участии на Олимпиаде-2022
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Фуркад не думает об участии на Олимпиаде-2022 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что ему не хватит мотивации для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас я скажу «нет», отвечая на вопрос, хватит ли мне мотивации еще на один олимпийский цикл. Я не могу сейчас думать об Олимпиаде в Пекине, для меня это слишком далеко.
Пока я чувствую, что у меня есть мотивация на следующие два сезона, а уже после буду думать о следующих двух. Я не уверен, что смогу сохранить тот же уровень мотивации на все четыре года", — сказал Фуркад.
Спортсмен добавил, что не уверен в отказе от участия на Олимпиаде, но тщательно задумается над этим вопросом.
"Через два года я буду серьезно обсуждать этот вопрос с моей семьей, с самим собой. Пока я не закрываю дверь и не говорю, что меня не будет в Пекине, но сейчас сложно об этом говорить", — отметил биатлонист.
Ранее сообщалось, что Фуркад одержал победу в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.
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