Фуркад: могу понять мысли Шипулина об уходе из биатлона

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что понимает, почему россиянин Антон Шипулин задумался о завершении спортивной карьеры. «Антон на один год старше меня, а я думаю о том, чтобы уйти из биатлона через два года, поэтому я могу понять его. У него есть семья, маленький сын», — приводит слова Фуркада ТАСС

Он отметил, что быть профессиональным спортсменом и сохранять высокий уровень много лет — не так просто.

«Я не могу сказать, что буду рад этому решению, поскольку он один из моих главных конкурентов, с которым мне приятно соревноваться, но я пойму, если он решит остановиться», — добавил француз.

В конце ноября Шипулин признался, что задумывается о завершении карьеры.

Ранее Фуркад заявил, что примет решение об участии в ОИ-2022 через два года.