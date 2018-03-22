Ещё
Фуркад: могу понять мысли Шипулина об уходе из биатлона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фуркад: могу понять мысли Шипулина об уходе из биатлона 

RT на русском 59 минут назад
Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что понимает, почему россиянин Антон Шипулин задумался о завершении спортивной карьеры. «Антон на один год старше меня, а я думаю о том, чтобы уйти из биатлона через два года, поэтому я могу понять его. У него есть семья, маленький сын», — приводит слова Фуркада ТАСС.
Он отметил, что быть профессиональным спортсменом и сохранять высокий уровень много лет — не так просто.
«Я не могу сказать, что буду рад этому решению, поскольку он один из моих главных конкурентов, с которым мне приятно соревноваться, но я пойму, если он решит остановиться», — добавил француз.
В конце ноября Шипулин признался, что задумывается о завершении карьеры.
Ранее Фуркад заявил, что примет решение об участии в ОИ-2022 через два года.
RT на русском: последние новости
Немка Хинц победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Контиолахти Американский биатлонист заявил, что IBU заставляет спортсменов ехать на этап КМ в России Биатлонист Фуркад заявил, что примет решение об участии в ОИ-2022 через два года
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков13
WADA разнесло МОК47
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение