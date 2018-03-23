Ещё
Кайшева: после Олимпиады страх абсолютно пропал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кайшева: после Олимпиады страх абсолютно пропал 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева рассказала о настрое на спринтерскую гонку, которая состоится в рамках девятого этапа Кубка мира в Тюмени 23 марта.
«Для меня основная проблема — ощущения значимости соревнования, а не крик болельщиков. Но после Олимпиады страх абсолютно пропал, ощущения стали похожи на Кубок России», — сказала Кайшева.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
Женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени начнётся в 16:45 по московскому времени.
Чемпионат.com: последние новости
Биатлон. Кубок мира-2017/18. Дарья Домрачева — лучшая биатлонистка, почему К. Резцова: Кайшева сказала: «Если сразу в масс-старт попадёшь, закончу бегать» Кайшева стартует 20-й в спринте на этапе КМ в Тюмени, Юрлова-Перхт — 23-й
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас4
WADA разнесло МОК53
Россию лишат всех международных соревнований49
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
«Она ворвалась как смерч»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение