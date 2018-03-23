Кайшева: после Олимпиады страх абсолютно пропал 

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева рассказала о настрое на спринтерскую гонку, которая состоится в рамках девятого этапа Кубка мира в Тюмени 23 марта.
«Для меня основная проблема — ощущения значимости соревнования, а не крик болельщиков. Но после Олимпиады страх абсолютно пропал, ощущения стали похожи на Кубок России», — сказала Кайшева.
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Женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени начнётся в 16:45 по московскому времени.