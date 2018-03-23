Кайшева: после Олимпиады страх абсолютно пропал

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева рассказала о настрое на спринтерскую гонку, которая состоится в рамках девятого этапа Кубка мира в Тюмени 23 марта.

«Для меня основная проблема — ощущения значимости соревнования, а не крик болельщиков. Но после Олимпиады страх абсолютно пропал, ощущения стали похожи на Кубок России», — сказала Кайшева.

Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media».

Женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени начнётся в 16:45 по московскому времени.