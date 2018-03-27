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Резцова: в женской сборной России по биатлону назрела смена поколений
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Резцова: в женской сборной России по биатлону назрела смена поколений 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала выступление женской сборной России по биатлону в сезоне-2017/18. По ее словам, российские спортсменки провели слабый сезон. При этом она отметила, что в молодежном составе есть перспективные биатлонистки, способные достичь успеха в будущем.
"Все лишний раз убедились, что в команде назрела смена поколений. В связи с этим отрадно, что наша молодежь выигрывает медали на чемпионате Европы и попадает в призеры на Кубке IBU. Союзу биатлонистов России (СБР) пора сделать на них полноценную ставку. Они готовились в резервной команде, где была более дружелюбная, уравновешенная атмосфера. Тренеры Виталий Норицын и Павел Ланцов серьезно прибавили в этом году — набрались опыта и уже не допускают прошлых ошибок", — цитирует Резцову газета «Известия».
Ранее сообщалось, что россиянка Светлана Миронова признана лучшим новичком сезона-2017/18 по версии Международного союза биатлонистов (IBU).
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