Резцова: в женской сборной России по биатлону назрела смена поколений

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала выступление женской сборной России по биатлону в сезоне-2017/18. По ее словам, российские спортсменки провели слабый сезон. При этом она отметила, что в молодежном составе есть перспективные биатлонистки, способные достичь успеха в будущем.

"Все лишний раз убедились, что в команде назрела смена поколений. В связи с этим отрадно, что наша молодежь выигрывает медали на чемпионате Европы и попадает в призеры на Кубке IBU. Союзу биатлонистов России (СБР) пора сделать на них полноценную ставку. Они готовились в резервной команде, где была более дружелюбная, уравновешенная атмосфера. Тренеры Виталий Норицын и Павел Ланцов серьезно прибавили в этом году — набрались опыта и уже не допускают прошлых ошибок", — цитирует Резцову газета «Известия»