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Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе КМ по биатлону в Тюмени
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Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе КМ по биатлону в Тюмени 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
23 марта на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 16:45 по московскому времени.
Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая 3-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Виктория Сливко (15-й), Ульяна Кайшева (20-й), Екатерина Юрлова-Перхт (23-й), Ирина Услугина (49-й), Дарья Виролайнен (53-й) и Кристина Резцова (76-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира представительница Словакии Анастасия Кузьмина стартует 29-й.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований: текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.
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