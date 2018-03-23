Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе КМ по биатлону в Тюмени

23 марта на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 16:45 по московскому времени.

Лидер общего зачёта Кубка мира представительница Словакии Анастасия Кузьмина стартует 29-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований: текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.