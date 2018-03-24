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Глава IBU высоко оценил организацию этапа Кубка мира в Тюмени
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Глава IBU высоко оценил организацию этапа Кубка мира в Тюмени 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг поблагодарил организаторов заключительного этапа Кубка мира в Тюмени и отметил высокий уровень подготовки площадки для проведения соревнований.
"Я бы хотел поздравить губернатора и оргкомитет за великолепную организацию этапа, все было подготовлено на сто процентов, начиная с чартера из Осло и до старта женской гонки преследования. Мы находимся на замечательном стадионе «Жемчужина Сибири», и это действительно жемчужина. Нет сомнений, что эта арена входит в число лучших биатлонных стадионов в мире", — цитирует Бессеберга ТАСС.
Он также отметил действия болельщиков на турнире в Тюмени и назвал великолепной атмосферу, которая ощущается на территории стадиона.
Этап Кубка мира в Тюмени проходит с 22 по 25 марта.
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