Шипулин: самочувствие после предыдущих двух этапов неоднозначное

Российский биатлонист Антон Шипулин оценил своё состояние перед заключительным этапом Кубка мира сезона-2017/18, который пройдёт в Тюмени. «Самочувствие после предыдущих двух этапов неоднозначное. Первый этап послеолимпийский был неплохой, второй — ужасный. Я надеюсь, что здесь будет что-то среднее», — приводит слова Шипулина «Калашников Media».

Он отметил, что постарается сделать всё возможное, чтобы показать хороший результат.

«Нас всегда болельщики поддерживали, в Финляндии, я думаю, что было 90% русских болельщиков. Здесь ожидается больше 20 тысяч человек — это будет для нас большой заряд эмоций», — добавил биатлонист.