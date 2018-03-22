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Шипулин: самочувствие после предыдущих двух этапов неоднозначное
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Шипулин: самочувствие после предыдущих двух этапов неоднозначное 

RT на русском 10 часов назад
Российский биатлонист Антон Шипулин оценил своё состояние перед заключительным этапом Кубка мира сезона-2017/18, который пройдёт в Тюмени. «Самочувствие после предыдущих двух этапов неоднозначное. Первый этап послеолимпийский был неплохой, второй — ужасный. Я надеюсь, что здесь будет что-то среднее», — приводит слова Шипулина «Калашников Media».
Он отметил, что постарается сделать всё возможное, чтобы показать хороший результат.
«Нас всегда болельщики поддерживали, в Финляндии, я думаю, что было 90% русских болельщиков. Здесь ожидается больше 20 тысяч человек — это будет для нас большой заряд эмоций», — добавил биатлонист.
Ранее в WADA заявили, что решение IBU сохранить за Тюменью этап КМ не противоречит кодексу организации.
RT на русском: последние новости
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