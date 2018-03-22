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Виролайнен: в Тюмени трасса уже родная, привычная
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Виролайнен: в Тюмени трасса уже родная, привычная 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Дарья Виролайнен рассказала об особенностях трассы в комплексе «Жемчужина Сибири» в Тюмени, где проходит девятый этап Кубка мира по биатлону.
«Трасса здесь мягкая, мне нравится. Для меня чем мягче — тем лучше. Тут трасса уже родная, привычная. Везде трассы нелёгкие, но я бы выбрала именно эту. С нетерпением жду поддержки болельщиков. На этапе в Контиолахти было много наших болельщиков, можно сказать, репетиция домашнего этапа», — сказала Виролайнен.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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