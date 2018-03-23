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Анфиса Резцова: Мы в команде прицепом возим старичков
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Анфиса Резцова: Мы в команде прицепом возим старичков 

SovSport.Ru 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
В Тюмени стартовал финальный этап Кубка мира по биатлону. В состав сборной России вошли неизвестные ранее биатлонисты: Эдуард Латыпов, Игорь Малиновский и Петр Пащенко. Что это за новые люди в сборной и как они попали в команду, рассказала Анфиса Резцова.
— Из-за того, что этап Кубка мира проводится в России, квота у нас восемь человек, поэтому этих молодых ребят и выставили. По-моему, Малиновский вообще юниор в этом году еще… В общем, взяли такой обширный состав: всех, кто есть, живых и мертвых (смеется). Шипулин на предпоследнем этапе выступил неудачно, но он же лидер команды, как ему не бежать? Да и все обстреленные старички побегут: Малышко, Волков, Гараничев. А к ним добавили и молодежь.
По сезону российские биатлонисты выступал вообще нестабильно, а у молодежи хотя бы будет шанс стартовать. Мы ничего не потеряем, обкатав ребят. Состав расширенный, надо пользоваться этой возможностью, выставлять по максимуму. А вдруг кто-то из новичков выстрелит?
Если честно, я не следила за выступлениями Малиновского и Латыпова. Выступали и выступали, на чемпионате мира среди юниоров в том числе. Ребята хорошие, стабильные. Будем дальше следить за ними, когда их включат в основную команду.
Этих молодых ребят приглашали и на Кубок IBU, а прошлом году Малиновский ездил на последний этап Кубка мира в Норвегию. Они там особо ничего не показали, потому что сырые еще, опыта не хватает. Конечно, на них интересно посмотреть на фоне основной команды.
У нас сейчас сложно сделать выводы, кто лучше, а кто хуже, потому что мы в команде прицепом возим старичков. Бабиков и Малышко ничего не показывают, Логинов более или менее выглядит. Для меня чем больше наших выступает, тем лучше.
Большая проблема, что у нас не возят молодых, они дальше IBU никуда не ездят, дай бог один раз там выстрелят. А так все тут крутятся. Поэтому не знаешь даже, как выглядит молодежь наша. Вот вы меня сейчас спрашиваете, а я даже визуально не представлю себе, о ком речь идет. То есть ребята сырые, неуверенные. Надо обкатывать по сезону. Пусть раз будет 30-й, второй раз будет 30-й, но там десять этапов Кубка мира. Надо их возить на пике формы, а не под конец сезона.
Честно, уже хотелось бы сменить всех наших старичков, на которых мы всегда рассчитываем, а они нас не всегда радуют. Тот же Шипулин не поехал на Олимпиаду и расслабился.
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