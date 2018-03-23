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Антон Шипулин: Буду делать всё возможное, но выше головы я прыгнуть не смогу
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Антон Шипулин: Буду делать всё возможное, но выше головы я прыгнуть не смогу 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Российский биатлонист Антон Шипулин после 10-километрового спринта девятого этапа Кубка мира в Тюмени отметил, что стрельба у него получилась на «отлично».
— Как говорит мой тренер, когда приходит форма, тебе тяжело в любом состоянии, но терпеть ты можешь. Сейчас понимаю, что терпеть так сильно, как хочется, не могу, но буду стараться выжимать из себя. У меня нет выхода, мне надо терпеть до конца. Стрельба получилась на отлично, но с ходом могло быть получше. Как я и говорил на прошлом этапе, форма падает и я, к сожалению, ничего с этим поделать не могу. Остается надеяться на чистую стрельбу и терпеть оставшиеся две гонки. Конечно, хочется подарить праздник нашим болельщикам, тем людям, которые приехали сюда. Тем более, это моя родина, здесь я родился. Буду делать всё возможное, но выше головы я прыгнуть не смогу. Наша команда выступила более менее стабильно. Надеюсь, в гонке преследования и масс-старте команда неплохо справится. Что могу сказать про ребят, которые решили не ехать сюда? Это их выбор. Они решили этим показать свою позицию. Никак не буду это оценивать, могу лишь сказать, что неправильно выражать позицию неприездом сюда. Они ничего этим не доказывают, а просто обижают замечательных болельщиков, — сказал Шипулин.
Напомним, что Шипулин занял 10-е место в гонке.
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