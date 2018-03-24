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Бессеберг: биатлонный стадион в Тюмени является одним из лучшим в мире
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Бессеберг: биатлонный стадион в Тюмени является одним из лучшим в мире 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Тюменский биатлонный стадион «Жемчужина Сибири», который принимает заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира, является одним из лучших в мире. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.
Тюмень впервые принимает этап Кубка мира, который проходит с 22 по 25 марта.
"Я бы хотел поздравить губернатора и оргкомитет за великолепную организацию этапа, все было подготовлено на сто процентов, начиная с чартера из Осло и до старта женской гонки преследования. Мы находимся на замечательном стадионе «Жемчужина Сибири», и это действительно жемчужина. Нет сомнений, что эта арена входит в число лучших биатлонных стадионов в мире", — сказал Бессеберг.
"Мы все чувствуем великолепную атмосферу как на стадионе, так и за его пределами. Все болельщики поддерживают спортсменов, независимо от того, из какой они страны. Атмосфера просто великолепная", — добавил он.
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 Ещё 5 источников 
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