Бессеберг: биатлонный стадион в Тюмени является одним из лучшим в мире

ТЮМЕНЬ, 24 марта. / ТАСС /. Тюменский биатлонный стадион «Жемчужина Сибири», который принимает заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира, является одним из лучших в мире. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг

Тюмень впервые принимает этап Кубка мира, который проходит с 22 по 25 марта.

"Я бы хотел поздравить губернатора и оргкомитет за великолепную организацию этапа, все было подготовлено на сто процентов, начиная с чартера из Осло и до старта женской гонки преследования. Мы находимся на замечательном стадионе «Жемчужина Сибири», и это действительно жемчужина. Нет сомнений, что эта арена входит в число лучших биатлонных стадионов в мире", — сказал Бессеберг.

"Мы все чувствуем великолепную атмосферу как на стадионе, так и за его пределами. Все болельщики поддерживают спортсменов, независимо от того, из какой они страны. Атмосфера просто великолепная", — добавил он.