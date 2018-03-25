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Норвежский биатлонист почувствовал себя русским
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Норвежец Йоханнес Бё почувствовал себя русским в Тюмени 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от участия в этапе Кубка мира в Тюмени. Он отметил поддержку болельщиков и признался, что чувствует себя русским.
"Чувствовал себя в Тюмени так, будто я русский спортсмен. Не знаю, только ли меня так поддерживали или вообще всех спортсменов. Это прекрасные ощущения, мы чувствовали огромное гостеприимство. Мне очень нравится здесь, и, возможно, местные болельщики — лучшие во всем биатлонном мире", — цитирует Бё "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что норвежец занял третье место в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени.
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