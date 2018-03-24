Глава Тюменской области: эффект от проведения этапа КМ по биатлону положительный

Эффект от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени однозначно положительный, заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев

"Тот эффект (от проведения), который мы получаем, однозначно оправдан, — сказал Якушев журналистам, говоря о финансовой привлекательности проведения этапа Кубка мира. — Надо объединять массу моментов: имидж нашего региона, поддержка биатлона и то, что мы делаем не только для Тюмени, а для всей России. Эффекты здесь однозначно только положительные".

В Тюмени с 22 по 25 марта проходит заключительный этап Кубка мира.