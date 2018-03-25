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Губернатор Тюменской области поблагодарил российских болельщиков за поддержку биатлонистов на этапе КМ
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Губернатор Тюменской области поблагодарил российских болельщиков за поддержку биатлонистов на этапе КМ 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев поблагодарил болельщиков за поддержку спортсменов во время этапа Кубка мира. «Самый главный показатель — российские зрители понимают и любят биатлон, они воспринимают его не как некую акцию при политических разборках, а как хороший, настоящий праздник. Мне кажется, это главный итог», — подчеркнул Якушев на пресс-конференции.
Он отметил, что российские болельщики одинаково хорошо приветствовали всех биатлонистов.
Ранее Норвежец Бё заявил, что на этапе КМ по биатлону в Тюмени чувствовал себя русским спортсменом.
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