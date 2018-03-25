Губернатор Тюменской области поблагодарил российских болельщиков за поддержку биатлонистов на этапе КМ 

Губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев поблагодарил болельщиков за поддержку спортсменов во время этапа Кубка мира. «Самый главный показатель — российские зрители понимают и любят биатлон, они воспринимают его не как некую акцию при политических разборках, а как хороший, настоящий праздник. Мне кажется, это главный итог», — подчеркнул Якушев на пресс-конференции.
Он отметил, что российские болельщики одинаково хорошо приветствовали всех биатлонистов.
Ранее Норвежец Бё заявил, что на этапе КМ по биатлону в Тюмени чувствовал себя русским спортсменом.