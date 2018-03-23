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Союз биатлонистов РФ переименуют
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Союз биатлонистов России переименуют в исполком 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правление Союза биатлонистов России (СБР) планируют переименовать в исполком. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас не будем обсуждать кандидатов. Есть регламент, согласно которому субъекты должны подать заявки. Тогда сразу станет понятно, кто выдвигается на пост президента, кто — на пост члена правления или исполкома, как мы сейчас решили. Потому что название нужно менять", — заявил действующий президент организации Александр Кравцов.
Ранее сообщалось, что Кравцов не будет переизбираться на новый президентский срок в СБР.
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