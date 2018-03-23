Союз биатлонистов РФ переименуют

Союз биатлонистов России переименуют в исполком

"Сейчас не будем обсуждать кандидатов. Есть регламент, согласно которому субъекты должны подать заявки. Тогда сразу станет понятно, кто выдвигается на пост президента, кто — на пост члена правления или исполкома, как мы сейчас решили. Потому что название нужно менять", — заявил действующий президент организации Александр Кравцов. Правление Союза биатлонистов России (СБР) планируют переименовать в исполком. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кравцов не будет переизбираться на новый президентский срок в СБР.