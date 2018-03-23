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Новый тренерский штаб сборной РФ по биатлону может быть сформирован на конкурсной основе
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Новый тренерский штаб сборной РФ по биатлону может быть сформирован на конкурсной основе 

ТАСС 1 час назад
ТЮМЕНЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России по биатлону на следующий сезон может быть сформирован на конкурсной основе. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.
Тренерский совет СБР пройдет с 30 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.
"Тренеры по окончании спортивного сезона отчитываются на тренерском совете. Исходя из оценок, которые он вынесет, будет принято окончательное решение по составу и по тому, какой тренерский штаб возглавит сборную команду России на предстоящее четырехлетие", — сказал Кравцов.
"Все члены правления сегодня одобрили предложение о том, чтобы внести новизну, подкрепляемую фактами. А именно — сформировать тренерский штаб на конкурсной основе", — добавил он.
В нынешнем сезоне должность главного тренера сборной России осталась вакантной, старшим тренером мужской команды является немец Рикко Гросс, женскую возглавляет Сергей Коновалов.
Последний раз в истории российского биатлона попытка сформировать тренерский штаб на конкурсной основе предпринималась в 2006 году.
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