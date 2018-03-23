Брорссон: вся шведская сборная болеет за Мякяряйнен

Польская биатлонистка Вероника Новаковска призналась, что в общем зачёте Кубка мира болеет за финку Кайсу Мякяряйнен.

«Никогда не скрывала тот факт, что я — фанат Кайсы. Она так плохо выступила на Олимпийских играх, что будет здорово, если у неё сейчас получится завоевать Кубок мира, показать, что она лучшая биатлонистка мира», — приводит слова Новаковской Yle.

Шведка Мона Брорссон сообщила, что вся шведская команда поддерживает Мякяряйнен.

«Вся шведская сборная болеет за Кайсу. Мы всегда болеем чуть сильнее за наших соседей. Кайса — настоящая легенда, пример для подражания», — призналась Брорссон.