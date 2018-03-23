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Брорссон: вся шведская сборная болеет за Мякяряйнен
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Брорссон: вся шведская сборная болеет за Мякяряйнен 

Чемпионат.com 1 час назад
Польская биатлонистка Вероника Новаковска призналась, что в общем зачёте Кубка мира болеет за финку Кайсу Мякяряйнен.
«Никогда не скрывала тот факт, что я — фанат Кайсы. Она так плохо выступила на Олимпийских играх, что будет здорово, если у неё сейчас получится завоевать Кубок мира, показать, что она лучшая биатлонистка мира», — приводит слова Новаковской Yle.
Шведка Мона Брорссон сообщила, что вся шведская команда поддерживает Мякяряйнен.
«Вся шведская сборная болеет за Кайсу. Мы всегда болеем чуть сильнее за наших соседей. Кайса — настоящая легенда, пример для подражания», — призналась Брорссон.
Перед тремя заключительными гонками в Тюмени словачка Анастасия Кузьмина опережает Мякяряйнен на 41 очко (52 очка без гонок, которые будут вычтены).
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