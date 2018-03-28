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Домрачева: хорошо, что невероятно сложный сезон закончился на приятной ноте
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Домрачева: хорошо, что невероятно сложный сезон закончился на приятной ноте 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подвела итоги прошедшего сезона.
Она заняла третье место в общем зачёте Кубка мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане 31-летняя уроженка Минска завоевала золото в эстафетной гонке и взяла серебро в масс-старте. Кроме того, она одержала шесть побед на этапах Кубка мира, включая две гонки на заключительном этапе в Тюмени. «Невероятно сложный сезон. Сезон испытаний и сезон преодолений. Как же хорошо, что он закончился на такой приятной ноте. Спасибо всем, кто рядом! Спасибо всем, кто со мной!» — написала Дарья в своём «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Домрачевой.
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