Домрачева: хорошо, что невероятно сложный сезон закончился на приятной ноте

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подвела итоги прошедшего сезона.

Она заняла третье место в общем зачёте Кубка мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане 31-летняя уроженка Минска завоевала золото в эстафетной гонке и взяла серебро в масс-старте. Кроме того, она одержала шесть побед на этапах Кубка мира, включая две гонки на заключительном этапе в Тюмени. «Невероятно сложный сезон. Сезон испытаний и сезон преодолений. Как же хорошо, что он закончился на такой приятной ноте. Спасибо всем, кто рядом! Спасибо всем, кто со мной!» — написала Дарья в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Домрачевой.