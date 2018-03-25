Сестра Шипулина уступила Мякяряйнен в борьбе за Большой хрустальный глобус 

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заняла первое место в общем зачете Кубка мира, сообщает ТАСС.
В активе Мякяряйнен 822 очка.
Второе место заняла словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина, которая набрала 819 баллов. Тройку лучших замкнула белорусская биатлонистка Дарья Домрачева — 804 балла.
Таким образом, Мякяряйнен выиграла Большой хрустальный глобус по итогам сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что 35-летняя финка заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени. Победительницей гонки стала Домрачева.