Сестра Шипулина уступила Мякяряйнен в борьбе за Большой хрустальный глобус

Ранее сообщалось, что 35-летняя финка заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени. Победительницей гонки стала Домрачева.

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