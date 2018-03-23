Миронова: отстрелять на «ноль» — это никогда не обидно

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тюмени. С точной стрельбой Миронова была не очень быстра ходом.

«Очень рада, что отстреляла чисто, потому что сил было мало. Не обидно ли, что хорошо отстреляла, когда не в лучшей форме ходом? Могу сказать, что «ноль» — это никогда не обидно. Мое состояние сейчас среднее. Хочу поблагодарить организаторов за такую атмосферу, за проведение этапа Кубка мира и, конечно же, болельщиков за колоссальную поддержку. Получила сегодня удовольствие», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».