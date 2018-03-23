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Светлана Миронова: «Рада, что стрельнула ноль, больше мыслей не было»
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Светлана Миронова: «Рада, что стрельнула ноль, больше мыслей не было» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Биатлонистка сборной России Светлана Миронова порадовалась успешной стрельбе в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени. Россиянка впервые не промазала в гонке на взрослом уровне.
— Я рада, что стрельнула ноль, больше мыслей не было, потому что сил оставалось мало, — сказала Миронова в эфире канала «Наш спорт».
— Не было обидно, что вы впервые отстреляли на ноль, когда у вас не самая лучшая форма?
— Ноль — никогда не обидно. Да, мое состояние среднее. Говоря о гонке, хочу поблагодарить организаторов за такое проведение и болельщиков за поддержку.
Тюмень. Женский спринт. Live!
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