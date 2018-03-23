Светлана Миронова: «Рада, что стрельнула ноль, больше мыслей не было»

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова порадовалась успешной стрельбе в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени. Россиянка впервые не промазала в гонке на взрослом уровне.

— Я рада, что стрельнула ноль, больше мыслей не было, потому что сил оставалось мало, — сказала Миронова в эфире канала «Наш спорт».

— Не было обидно, что вы впервые отстреляли на ноль, когда у вас не самая лучшая форма?

— Ноль — никогда не обидно. Да, мое состояние среднее. Говоря о гонке, хочу поблагодарить организаторов за такое проведение и болельщиков за поддержку.

Тюмень. Женский спринт. Live!