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Ульяна Кайшева: Не знала, смогу ли я дойти до финиша
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Ульяна Кайшева: Не знала, смогу ли я дойти до финиша 

Советский спорт 1 час назад
— В Тюмени мне гораздо тяжелее в плане формы. С самого старта было трудно, даже не знала, смогу ли я дойти до финиша. Но все было ожидаемо, ведь я не очень хорошо чувствую себя тогда, когда есть осадки.
Домрачева победила в спринте в Тюмени, Виролайнен — 16-я  Промах? У меня очень сильно устали руки, я просто не удержала винтовку, — рассказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».
Добавим, что лучшей из россиянок по итогам спринтерской гонки стала Дарья Виролайнен, занявшая 16-е место. Кайшева финишировала 25-й.
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