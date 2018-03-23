Ульяна Кайшева: Не знала, смогу ли я дойти до финиша

— В Тюмени мне гораздо тяжелее в плане формы. С самого старта было трудно, даже не знала, смогу ли я дойти до финиша. Но все было ожидаемо, ведь я не очень хорошо чувствую себя тогда, когда есть осадки.

Домрачева победила в спринте в Тюмени, Виролайнен — 16-я Промах? У меня очень сильно устали руки, я просто не удержала винтовку, — рассказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».