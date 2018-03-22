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Шипулин: при такой стрельбе надо быть как минимум в пятёрке
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Шипулин: при такой стрельбе надо быть как минимум в пятёрке 

Чемпионат.com 22 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Антон Шипулин, не допустивший промахов в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, прокомментировал своё выступление.
«Всегда надеешься и рассчитываешь на лучшее. Вчера показалось, что удалось исправить ситуацию, потому что самочувствие на тренировке было нормально, но, к сожалению, сегодня не реализовал себя в ходе. Спасла стрельба, но даже она не очень радует, потому что при чистой работе на рубежах надо быть в тройке или как минимум в пятёрке. Вся команда выступила стабильно, но хотелось бы немножко эту стабильность приподнять, где в топ-3 или топ-5.
Приятно приехать в город, где я родился и начинал заниматься биатлоном. Здорово видеть болельщиков, чувствовать их невероятные эмоции. Очень приятно завершить сезон на домашнем этапе Кубка мира в Тюмени", — сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».
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