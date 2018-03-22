Шипулин: у меня нет выхода, надо бороться до конца 

Российский биатлонист Антон Шипулин подвёл итоги выступления в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.
«В конце сезона появляется стабильность в стрельбе. Это радует, но ход и те скорости, которые я показываю, мне ничуть не нравятся. Конечно, сейчас тяжело что-то исправить. Мне остаётся добегать две гонки. Я постараюсь пробежать их хорошо. Стрелять собираюсь чисто, чтобы не так печально было на трассе. Лёгкости у меня нет, но терпеть я могу, но не так сильно, как хочется. Выхода у меня нет, надо бороться до конца», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.