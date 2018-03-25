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Шипулин: в последнее время не получаю удовольствия от гонок
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Шипулин: в последнее время не получаю удовольствия от гонок 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин после масс-старта на этапе Кубка мира в Тюмени заявил, что в последнее время перестал получать удовольствие от участия в гонках.
"Последние две недели я не получаю удовольствия, а только терплю. Бежал лишь с одной целью — остаться третьим в общем зачете. Именно такую цель мы ставили вместе с тренером после того, как не поехали на Олимпиаду. Должна была быть хоть какая-то цель", — цитирует Шипулина ТАСС.
Также он не стал отвечать на вопрос по поводу продолжения своей спортивной карьере. В 2017 году Шипулин заявил, что сезон-2017/18 может стать для него последним.
Ранее сообщалось, что 30-летний биатлонист занял третью строчку в общем зачете Кубка мира.
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