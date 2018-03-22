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Шипулин: выхода у меня нет, надо бороться до конца
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Шипулин: выхода у меня нет, надо бороться до конца 

RT на русском 22 марта 2018
Россиянин Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. «В конце сезона появляется стабильность в стрельбе. Это радует, но ход и те скорости, которые я показываю, мне ничуть не нравятся. Конечно, сейчас тяжело что-то исправить. Мне остаётся добегать две гонки. Я постараюсь пробежать их хорошо», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».
Он отметил, что в следующих гонка собирается чисто работать на огневых рубежах, чтобы на трассе было «не так печально».
«Лёгкости у меня нет, но терпеть я могу, однако не так сильно, как хочется. Выхода у меня нет, надо бороться до конца», — добавил биатлонист.
По итогам спринта Шипулин занял десятое место.
Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринте.
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