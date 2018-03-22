Шипулин: выхода у меня нет, надо бороться до конца

Россиянин Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. «В конце сезона появляется стабильность в стрельбе. Это радует, но ход и те скорости, которые я показываю, мне ничуть не нравятся. Конечно, сейчас тяжело что-то исправить. Мне остаётся добегать две гонки. Я постараюсь пробежать их хорошо», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».

Он отметил, что в следующих гонка собирается чисто работать на огневых рубежах, чтобы на трассе было «не так печально».

«Лёгкости у меня нет, но терпеть я могу, однако не так сильно, как хочется. Выхода у меня нет, надо бороться до конца», — добавил биатлонист.

По итогам спринта Шипулин занял десятое место.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринте.