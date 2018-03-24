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Биатлонистка Услугина: рада пробиться в масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени
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Биатлонистка Услугина: рада пробиться в масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская биатлонистка Ирина Услугина прокомментировала свое выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Тюмени и отметила плохие погодные условия, передает "Советский спорт".
"Ветер был очень сложный. Пристрелка была необычной. Но у меня все-таки получилось отстрелять. Лыжи работали отлично по сравнению со спринтом. Я накатывала всех соперниц и очень довольна. Очень рада, что получила право стартовать в масс-старте", — сказала Услугина в эфире «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что россиянка финишировала девятой в гонке преследования. Победу одержала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен.
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