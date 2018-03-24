Биатлонистка Услугина: рада пробиться в масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Российская биатлонистка Ирина Услугина прокомментировала свое выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Тюмени и отметила плохие погодные условия, передает "Советский спорт"

"Ветер был очень сложный. Пристрелка была необычной. Но у меня все-таки получилось отстрелять. Лыжи работали отлично по сравнению со спринтом. Я накатывала всех соперниц и очень довольна. Очень рада, что получила право стартовать в масс-старте", — сказала Услугина в эфире «Матч ТВ».