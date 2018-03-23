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Российские биатлонистки провалили спринт на домашнем этапе Кубка мира
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Российские биатлонистки провалили спринт на домашнем этапе Кубка мира 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российские биатлонистки оказались вне первой десятки в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Гонка состоялась 23 марта и завершилась победой белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой, которая прошла 7,5-километровую дистанцию за 21 минуту 42,8 секунды. Финка Кайса Макарайнен уступила ей 1,2 секунды и стала второй. Биатлонистка из Норвегии Тириль Экхофф заняла третье место (плюс 33,3 секунды).
Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен, она пришла к финишу 16-й. Ее соотечественница Светлана Миронова стала 18-й. Остальные спортсменки из России оказались вне первой двадцатки.
22 марта на старт в спринте вышли мужчины. Победу одержал француз Мартен Фуркад, россиянин Максим Цветков занял шестое место. Антон Шипулин замкнул первую десятку.
Этап в Тюмени продлится до 25 марта.
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