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Дарья Виролайнен: «Бойкот? Все хорошо, все иностранцы ходят и улыбаются»
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Дарья Виролайнен: «Бойкот? Все хорошо, все иностранцы ходят и улыбаются» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Биатлонистка Дарья Виролайнен, которая стала лучшей из россиянок (16-е место) в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тюмени, отметила, что у нее накопилась усталость, но болельщики придают ей сил.
— В домашних стенах хотела показать более хороший результат, — отметила Виролайнен. — Хотела чисто отработать, но не получилось. К концу сезона накопилась усталость, и каждая гонка дается тяжело. Работаем до последнего.
В Тюмени все очень классно, много болельщиков. Спасибо им большое, очень нас поддерживают. У нас прибавляется энергии.
Повлиял ли бойкот? Все хорошо, все иностранцы ходят и улыбаются. Спасибо большое организаторам, все делают для спортсменов, чтобы всем все понравилось.
Дарья Виролайнен — лучшая из россиянок в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени pic.twitter.com/jyTmNiwygm
— Anton Baboshin (@AntonBaboshin) 23 марта 2018 г.
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