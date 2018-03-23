Виролайнен: очень тяжело дается каждая гонка, борюсь из-за всех сил

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое выступление в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Виролайнен с одним промахом на двух огневых рубежах заняла 16-е место, став лучшей из россиянок.

«Мне не становится легче. Очень тяжело дается каждая гонка, борешься из-за всех сил. Конечно, хотелось бы чище работать на рубеже, чтобы быть выше в итоговом протоколе. От болельщиков только энергия и позитив, они не мешают это точно. Спасибо им большое», — сказала Виролайнен.

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