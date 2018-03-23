Ещё
Виролайнен: очень тяжело дается каждая гонка, борюсь из-за всех сил
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виролайнен: очень тяжело дается каждая гонка, борюсь из-за всех сил 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое выступление в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Виролайнен с одним промахом на двух огневых рубежах заняла 16-е место, став лучшей из россиянок.
«Мне не становится легче. Очень тяжело дается каждая гонка, борешься из-за всех сил. Конечно, хотелось бы чище работать на рубеже, чтобы быть выше в итоговом протоколе. От болельщиков только энергия и позитив, они не мешают это точно. Спасибо им большое», — сказала Виролайнен.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media»
Чемпионат.com: последние новости
Домрачева выиграла спринт на финальном этапе Кубка мира в Тюмени Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хольменколлене Мякяряйнен: не думала о том, чтобы обогнать Кузьмину в общем зачёте Кубка мира
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У футбола России нет будущего после ЧМ55
«Она ворвалась как смерч»6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение