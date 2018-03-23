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Услугина: скольжение было тяжеловато, свежий снег — это всегда тормоз
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Услугина: скольжение было тяжеловато, свежий снег — это всегда тормоз 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Ирина Услугина оценила свое выступление в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Не допустив промахов на двух огневых рубежах, Услугина стала 22-й, отстав от выигравшей гонку Дарьи Домрачевой почти на полторы минуты.
«Вообще здорово, такая поддержка. Очень много народу, криков. Абсолютно все до единого тебя поддерживают о трассе. Это очень бодрит и двигает вперёд. Сегодня была настолько сосредоточена, что мне была абсолютно всё равно, кто что кричал на стрельбе, даже особо и не слышала, что поддерживали каждый выстрел. Скольжение было тяжеловато, свежий снег, это всегда немного тормоз. На кубках IBU ходом я выглядела полегче. Но здесь другая обстановка, другой уровень, здесь все топ-лидеры», — сказала Услугина.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media»
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