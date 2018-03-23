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Скардино: сложно закончить карьеру на такой высокой ноте
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Скардино: сложно закончить карьеру на такой высокой ноте 

Чемпионат.com 1 час назад
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино, ставшая 47-й в спринтерской гонке на финальном этапе Кубка мира в Тюмени, после финиша получила Малый хрустальный глобус за победу в зачёте индивидуальных гонок и прокомментировала своё достижение.
«Гонка сегодня не выдалась. Но самое главное — глобус. Наверное, я об этом и думала. Наверное, это второй по значимости приз в этом сезоне. Потрясающий сезон, очень интересный — то вниз, то вверх. Самый знаменательный для меня. Я очень рада, что он так заканчивается.
Вопрос о планах сложный для меня. В начале сезона я уже говорила, что хочу закончить карьеру. Но пока думаю. Очень сложно закончить карьеру на такой высокой ноте. Хотя, наверно, это и лучший выход. Не знаю, я пока буду думать. Сейчас главное — отдых, а летом, может быть, появятся силы, чтобы ещё продолжать», — сказала Скардино.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media»
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