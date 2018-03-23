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Домрачева примет решение о продолжении карьеры в конце сезона
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Домрачева примет решение о продолжении карьеры в конце сезона 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева решит вопрос о завершении карьеры к концу сезона, сообщает ТАСС.
"Это больше зависит от меня, от моих ощущений. Важно все взвесить и принять обдуманное решение. Оно не должно быть основано на эмоциях, мотивацию в спорте найти не так сложно, если ты любишь свое дело", — заявила спортсменка.
Домрачева также отметила, что пока не думает на тему окончания карьеры.
"О будущем подумаю после окончания сезона. Пока не могу ничего сказать на эту тему, но в ближайшем будущем расставлю точки над «i», — добавила она.
Ранее Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.
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