Домрачева примет решение о продолжении карьеры в конце сезона

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева решит вопрос о завершении карьеры к концу сезона, сообщает ТАСС

"Это больше зависит от меня, от моих ощущений. Важно все взвесить и принять обдуманное решение. Оно не должно быть основано на эмоциях, мотивацию в спорте найти не так сложно, если ты любишь свое дело", — заявила спортсменка.

Домрачева также отметила, что пока не думает на тему окончания карьеры.

"О будущем подумаю после окончания сезона. Пока не могу ничего сказать на эту тему, но в ближайшем будущем расставлю точки над «i», — добавила она.

Ранее Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.