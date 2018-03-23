Россия в сезоне-2018/19 сможет выставлять по 6 биатлонисток на гонку КМ

Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций по итогам сезона-2017/18, набрав по сумме девяти этапов 5237 баллов.

Победу в зачёте Кубка наций одержала сборная Германии (6179). Второй стала команда Франции (5887). Третьей — сборная Италии (5407). На пятом месте расположилась команда Норвегии (5232).

Согласно регламенту, именно эти пять сборных получили максимальную квоту на следующий сезон. Это означает, что в заявку на этап могут быть включены восемь биатлонисток, а стартовать в индивидуальных и спринтерских гонках — до шести спортсменок.

В завершающемся сезоне Россия не имела максимальной квоты и могла выставлять до пяти биатлонисток.