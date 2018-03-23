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Россия в сезоне-2018/19 сможет выставлять по 6 биатлонисток на гонку КМ
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Россия в сезоне-2018/19 сможет выставлять по 6 биатлонисток на гонку КМ 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций по итогам сезона-2017/18, набрав по сумме девяти этапов 5237 баллов.
Победу в зачёте Кубка наций одержала сборная Германии (6179). Второй стала команда Франции (5887). Третьей — сборная Италии (5407). На пятом месте расположилась команда Норвегии (5232).
Согласно регламенту, именно эти пять сборных получили максимальную квоту на следующий сезон. Это означает, что в заявку на этап могут быть включены восемь биатлонисток, а стартовать в индивидуальных и спринтерских гонках — до шести спортсменок.
В завершающемся сезоне Россия не имела максимальной квоты и могла выставлять до пяти биатлонисток.
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