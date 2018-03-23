— Ваши ожидания от гонки совпали с тем, что получилось в итоге? — Чуда я не ждал. Мне было интересно сравнить уровень Кубка IBU и Кубка мира. Наши девушки блестяще выступили на этапе Кубка IBU у нас в Ханты-Мансийске, в частности Услугина и Резцова. И вот сейчас я вижу, что разница велика. Это как минимум минута отставания от лидеров мирового биатлона. Надеялся, что отставание будем немного поменьше, но сейчас это наша реальность.
— Виролайнен с одним промахом стала 16-й. С одной стороны, гордиться нечем, с другой — попала в двадцатку. — Раньше такой результат считался неудовлетворительным, а по нынешним временам — попал в двадцатку, уже хорошо. К сожалению, ценности у нас сместились.
— Видел цитату Кайшевой перед гонкой: после Олимпиады ничего не боюсь. — Спортсмены боятся, когда в сборной большая конкуренция. Если конкуренции нет, то можно и не бояться. Иногда слышу от спортсменов: я получаю удовольствие от гонок. На мой взгляд, сомнительное высказывание. Во время гонки спортсмен отдает все, его буквально выворачивает, и если он в жесткой конкуренции завоевывает призовое место, тогда еще может получить удовольствие. Если же просто получает удовольствие, то, как правило, у этого спортсмена нет результата. Гонка — это сверхзатраты, нужно быть мазохистом, чтобы получать от нее удовольствие.
— Вы говорите, что нет конкуренции. Но разве в сборной России нет конкуренции? — Если спортсменки не боятся, значит, нет.
— Кайшева имела в виду, что на Олимпиаде получила огромный опыт соревнований самого высокого уровня. — Конечно, я понимаю, что она имела в виду. Хорошо, что она получила такой опыт. Но это два разных старта — когда ты выходишь бороться за Кубок мира, и другое дело, когда ты ни за что не борешься. Какой тут может быть страх? Когда фавориты выходят на старт, к примеру, на Олимпиаде, они испытывают страх, что могут не завоевать золото.
— Фуркад сравнялся по количеству завоеванных Кубков мира с Бьорндаленом. Это два великих, отдельно стоящих биатлониста? — Это великие спортсмены, тут другого мнения быть не может.
— Если использовать футбольную аналогию, можно сравнить Фуркада и Бьорндалена с Месси и Роналду? — Соглашусь, один уровень — Фуркад и Бьорндален в биатлоне, как Месси и Роналду в футболе. А Шипулин тогда будет Неймаром.
— Президент СБР Александр Кравцов заявил, что не будет баллотироваться на пост президента, также он сообщил, что отчетно-выборная конференция пройдет 18 мая и никак не раньше. — Я не понимаю, почему нельзя провести конференцию раньше.
Тюмень. Кубок мира. 9-й этап. Женщины. Спринт 7,5 км Стрельба
Финиш
Дарья Домрачева (Белоруссия)
0 (0+0)
3 (+2,0)
21.42,8 Кайса Макарайнен (Финляндия)
0 (0+0)
2 (+0,2)
Тирилль Экхофф (Норвегия)
1 (1+0)
4 (+4,8)
+33,3 Анаис Бескон (Франция)
1 (0+1)
7 (+20,7)
+43,7 Лиза Витоцци (Италия)
0 (0+0)
18 (+55,4)
+49,7 Лаура Дальмайер (Германия)
1 (1+0)
6 (+19,4)
+50,0 Анастасия Кузьмина (Словакия)
3 (1+2)
1 (19.32,1)
+1.05,2 Дарья Виролайнен (Россия)
1 (0+1)
21 (+57,5)
+1.20,5 Светлана Миронова (Россия)
0 (0+0)
39 (+1.17,7)
+1.22,2 Екатерина Юрлова (Россия)
1 (0+1)
24 (+1.02,7)
+1.24,3 Ирина Услугина (Россия)
0 (0+0)
40 (+1.20,6)
+1.25,4 Ульяна Кайшева (Россия)
1 (0+1)
27 (+1.07,3)
+1.32,9 Кристина Резцова (Россия)
2 (1+1)
57 (+2.00,3)
+3.06,5 Виктория Сливко (Россия)
2 (2+0)
62 (+2.09,4)
+3.11,3 Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 ©
Виролайнен
11 (+13,1)
18 (+57,8)
Миронова
29 (+27,2)
15 (+54,4)
Юрлова
9 (+11,6)
16 (+56,0)
Услугина
18 (+17,6)
12 (+46,7)
Кайшева
10 (+11,9)
23 (+1.02,4)
Резцова
58 (+59,1)
61 (+2.18,3)
Сливко
73 (+1.38,0)
66 (+2.26,2)
Общий зачет
Анастасия Кузьмина (Словакия)
Кайса Макарайнен (Финляндия)
Дарья Домрачева (Белоруссия)
Лаура Дальмайер (Германия)
Доротея Вирер (Италия)
Екатерина Юрлова (Россия)
Кубок наций. Итог
Германия
Франция
Италия
Россия
Норвегия
Украина
Первые пять стран в следующем сезоне будут иметь в личных гонках максимальную квоту — по шесть участников.