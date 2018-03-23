Ярошенко: Разница между лидерами Кубка IBU и Кубка мира большая — одна минута

— Ваши ожидания от гонки совпали с тем, что получилось в итоге? — Чуда я не ждал. Мне было интересно сравнить уровень Кубка IBU и Кубка мира. Наши девушки блестяще выступили на этапе Кубка IBU у нас в Ханты-Мансийске, в частности Услугина и Резцова. И вот сейчас я вижу, что разница велика. Это как минимум минута отставания от лидеров мирового биатлона. Надеялся, что отставание будем немного поменьше, но сейчас это наша реальность.

— Виролайнен с одним промахом стала 16-й. С одной стороны, гордиться нечем, с другой — попала в двадцатку. — Раньше такой результат считался неудовлетворительным, а по нынешним временам — попал в двадцатку, уже хорошо. К сожалению, ценности у нас сместились.

— Видел цитату Кайшевой перед гонкой: после Олимпиады ничего не боюсь. — Спортсмены боятся, когда в сборной большая конкуренция. Если конкуренции нет, то можно и не бояться. Иногда слышу от спортсменов: я получаю удовольствие от гонок. На мой взгляд, сомнительное высказывание. Во время гонки спортсмен отдает все, его буквально выворачивает, и если он в жесткой конкуренции завоевывает призовое место, тогда еще может получить удовольствие. Если же просто получает удовольствие, то, как правило, у этого спортсмена нет результата. Гонка — это сверхзатраты, нужно быть мазохистом, чтобы получать от нее удовольствие.

— Вы говорите, что нет конкуренции. Но разве в сборной России нет конкуренции? — Если спортсменки не боятся, значит, нет.

— Кайшева имела в виду, что на Олимпиаде получила огромный опыт соревнований самого высокого уровня. — Конечно, я понимаю, что она имела в виду. Хорошо, что она получила такой опыт. Но это два разных старта — когда ты выходишь бороться за Кубок мира, и другое дело, когда ты ни за что не борешься. Какой тут может быть страх? Когда фавориты выходят на старт, к примеру, на Олимпиаде, они испытывают страх, что могут не завоевать золото.

— Фуркад сравнялся по количеству завоеванных Кубков мира с Бьорндаленом. Это два великих, отдельно стоящих биатлониста? — Это великие спортсмены, тут другого мнения быть не может.

— Если использовать футбольную аналогию, можно сравнить Фуркада и Бьорндалена с Месси и Роналду? — Соглашусь, один уровень — Фуркад и Бьорндален в биатлоне, как Месси и Роналду в футболе. А Шипулин тогда будет Неймаром.

— Президент СБР Александр Кравцов заявил, что не будет баллотироваться на пост президента, также он сообщил, что отчетно-выборная конференция пройдет 18 мая и никак не раньше. — Я не понимаю, почему нельзя провести конференцию раньше.

Тюмень. Кубок мира. 9-й этап. Женщины. Спринт 7,5 км Стрельба

Финиш

0 (0+0)

3 (+2,0)

21.42,8 Кайса Макарайнен (Финляндия)

0 (0+0)

2 (+0,2)

Тирилль Экхофф (Норвегия)

1 (1+0)

4 (+4,8)

1 (0+1)

7 (+20,7)

0 (0+0)

18 (+55,4)

1 (1+0)

6 (+19,4)

3 (1+2)

1 (19.32,1)

1 (0+1)

21 (+57,5)

0 (0+0)

39 (+1.17,7)

1 (0+1)

24 (+1.02,7)

0 (0+0)

40 (+1.20,6)

+1.25,4 Ульяна Кайшева (Россия)

1 (0+1)

27 (+1.07,3)

2 (1+1)

57 (+2.00,3)

2 (2+0)

62 (+2.09,4)

+3.11,3 Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 ©

Виролайнен

11 (+13,1)

18 (+57,8)

Миронова

29 (+27,2)

15 (+54,4)

Юрлова

9 (+11,6)

16 (+56,0)

Услугина

18 (+17,6)

12 (+46,7)

Кайшева

10 (+11,9)

23 (+1.02,4)

Резцова

58 (+59,1)

61 (+2.18,3)

Сливко

73 (+1.38,0)

66 (+2.26,2)

Общий зачет

Анастасия Кузьмина (Словакия)

Кайса Макарайнен (Финляндия)

Дарья Домрачева (Белоруссия)

Лаура Дальмайер (Германия)

Екатерина Юрлова (Россия)

Кубок наций. Итог

Германия

Франция

Италия

Россия

Норвегия

Украина

Первые пять стран в следующем сезоне будут иметь в личных гонках максимальную квоту — по шесть участников.